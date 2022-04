E.ON: Pokud by přišlo embargo na ruský plyn, má Evropa velký problém

Pokud by přišlo embargo na ruský plyn, má nejen Německo, ale celá Evropa velký problém. V sázce by mohla být i samotná existence Evropské unie. Hospodářskému deníku Handelsblatt to zopakoval šéf energetického koncernu E.ON Leonhard Birnbaum. Zároveň vyloučil návrat k jaderné energetice v Německu, nebrání se ale prodloužení životnosti německých uhelných elektráren.

"Nejde o to, že by takový krok tvrdě zasáhl pouze Německo, obrovský problém by měla Evropa," řekl Birnbaum Handelsblattu. Například Slovensko je zcela závislé na ruském plynu. Česká republika a Rakousko získávají většinu zemního plynu z Ruska, upřesnil.

Už koncem března manažer uvedl, že Německo bude potřebovat na zajištění nezávislosti na ruském plynu tři roky. "Budeme-li rychlejší, je to pěkné, ale rozhodně to není otázka tří měsíců," řekl nyní Birnbaum Handelsblattu.