Epidemie covidu dál sílí, v úterý se prokázalo 588 případů, nejvíc od 25. května

Epidemie koronaviru v Česku dál zrychluje, v úterý laboratoře odhalily 588 nakažených. Více pozitivních testů za jeden den bylo naposledy 25. května. Už v pondělí, kdy přibylo 392 nakažených, byl nárůst případů covidu nejvyšší za čtvrt roku. Incidenční číslo, které ukazuje týdenní počet nově nakažených v přepočtu na 100.000 obyvatel, stouplo z 18 na 21. Ještě před týdnem byla celorepubliková incidence 13. Dál roste i reprodukční číslo, k dnešku stouplo na 1,48. Nad hodnotou jedna, což značí zrychlování šíření epidemie, je 14 dní.

Premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v úterý řekli, že zhoršení očekávali, situace podle nich ale není dramatická. "Očekával jsem, že se situace může po prázdninách zhoršit. Neříkám, že je to jenom otázka návratu dětí do školy, ale obecně otázka návratu společnosti do nějakého normálního režimu, větší mobilita lidí," řekl Vojtěch novinářům v úterý po setkání se slovenským protějškem Vladimírem Lengvarským. Vláda očekává, že počet nakažených dál poroste, kompletní uzávěry zatím nechystá, uvedl Babiš.