V Česku během pondělí přibylo 6 553 nově potvrzených případů nákazy koronavirem. To je zhruba o 2 300 míň než ve stejný den před týdnem. Téměř u 1 300 lidí mají hygienici podezření na reinfekci. Ukazují to statistiky na webu ministerstva zdravotnictví. Snížil se taky počet lidí, kteří se v souvislosti s covidem-19 léčí v nemocnicích. Lékaři aktuálně pečují o 1 641 pacientů - před týdnem to bylo o 477 lidí víc.