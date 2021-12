Epidemie koronaviru dál zpomaluje, v neděli přibylo 4100 nových případů

Epidemie koronaviru v Česku dál zpomaluje. Za neděli mělo pozitivní test na koronavirus 4 111 lidí. V mezitýdenním srovnání je to o zhruba 2 tisíce případů méně. Vyplývá to z dat na webu ministerstva zdravotnictví. Kromě počtu nově nakažených ubylo taky lidí v nemocnicích. V těch je teď s covidem-19 5.561 pacientů, před týdnem to bylo o tisícovku víc. Ve vážném stavu je v současnosti 984 hospitalizovaných s koronavirem.

Nejzasaženější je Uherskohradišťsko. V přepočtu na 100 tisíc obyvatel se tam za poslední týden nakazilo 1.192 lidí. Celorepublikový průměr je přitom při stejném měřítku na hodnotě 851.