Epidemie koronaviru v Česku sílí, přibývá nakažených i hospitalizovaných

Epidemie koronaviru v Česku sílí. Za čtvrtek přibylo 3.670 nově nakažených, v mezitýdenním srovnání je to zhruba o jedenáct set víc. Vyplývá to z dat na webu ministerstva zdravotnictví. U dalších téměř patnácti set lidí je pak podezření na opakovanou nákazu. A přibývá i hospitalizovaných s covidem-19. Aktuálně se lékaři starají o více než 1.360 pacientů, to je přibližně o 370 víc než minulý čtvrtek. Nejrychleji se nákaza v posledním týdnu v přepočtu na 100 tisíc obyvatel šíří na Teplicku a Náchodsku.