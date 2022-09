Epidemie koronaviru zrychluje, některé nemocnice zakazují návštěvy

Šíření nemoci covid-19 v Česku dál zrychluje. V pondělí přibylo 4735 nových potvrzených případů, což je nejvíc od první půlky dubna. Vyplývá to z dat na webu ministerstva zdravotnictví. U dalších dvou tisíc lidí mají lékaři podezření na reinfekci. Hospitalizovaných s covidem je aktuálně 1135 lidí. Některé nemocnice od dnešního dne kvůli zhoršování epidepické situace zakazují návštěvy na všech lůžkových odděleních - to je třeba případ Valašského Meziříčí. Výjimku ze zákazu návštěv budou mít budoucí otcové u porodu, a to za dodržení všech bezpečnostních opatření.