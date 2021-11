Epidemie v Česku dál sílí, vláda projedná zpřísnění opatření

Počty nakažených Covidem-19 v Česku dál rychle rostou. Za včerejšek přibylo přes 18 tisíc nových potvrzených případů. Hygienici z různých krajů proto žádají, aby vláda zpřísnila protiepidemická opatření - a to celoplošně. Ve hře je třeba omezení hromadných akcí po celé republice. Hygieny v krajích sice můžou rozhodovat o lokálních opatřeních, podle pandemického zákona k tomu ale potřebují souhlas vlády. Krajům by podle nich pomohlo i vyhlášení nouzového stavu - i o tom by dnes měla jednat vláda.

Nejhorší situace zůstává dál ve východní polovině Česka. Nejvíc nakažených na sto tisíc obyvatel je na Prostějovsku a Olomoucku. V nemocnicích je aktuálně 5 886 pacientů s covidem-19. Z toho skoro 850 vyžaduje intenzivní péči.