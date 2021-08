Epidemie v Česku stagnuje, nakažení přibývají hlavně mezi mladými neočkovanými lidmi

Tempo růstu nových případů nákazy koronavirem v Česku stagnuje. Ukazuje to reprodukční číslo, které se dostalo mírně pod hodnotu jedna. Za posledních sedm dní se objevilo 12 nově potvrzených případů nákazy v přepočtu na 100 tisíc obyvatel. Pokles nových nakažených se týká všech regionů v Česku. Podle šéfa Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška je současný vývoj dokonce lepší než na konci loňského srpna. Nové případy se teď objevují především mezi mladými neočkovanými lidmi.

Čísla nakažených budou ale zřejmě zase stoupat - a to hlavně v říjnu a listopadu. Nemocnice se na to už teď připravují. Dušek ale zároveň předpokládá, že zdravotnictví je na další vlnu už připravenější a nákaza by neměla mít takový dopad jako loni.