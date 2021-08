Epidemie v ČR stagnuje. Nedělní přírůstek případů byl o čtvrtinu nižší než před týdnem

V Česku přibylo v neděli 81 potvrzených případů nákazy koronavirem. To je v mezitýdenním srovnání asi o čtvrtinu méně. Zdravotníci oproti minulé neděli ale provedli pouze poloviční počet testů. Reprodukční číslo, které udává rychlost šíření infekce, mírně stouplo - a to na hodnotu 1,06. Nad jedničkou se drží pátý den. Klesl také počet aplikovaných očkovacích látek. Vakcínu v neděli dostalo skoro 7 a půl tisíc lidí. Vyplývá to z informací na webu ministerstva zdravotnictví. Mezi kraji jsou v počtu nově nakažených ale velké rozdíly. Praha je na tom delší dobu nejhůře, následuje Středočeský kraj a Liberecký s Jihočeským krajem. Naopak nejlépe jsou na tom v Olomouckém a Královéhradeckém kraji.