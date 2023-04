Epidemie změnila 400 let starou tradici v Lukavci, lidé nelíbají kříž

Epidemie koronaviru v minulých letech změnila 400 let starou tradici Jízdy kolem osení, která se od 17. století koná v Lukavci na Novojičínsku. Obec a usedlosti objíždějí o Velikonoční neděli jezdci na koních, aby uctili památku vzkříšení Krista a požehnali lidem i polím. Při tom lidé líbali kříž, to už se ale neděje. Z hygienických důvodů od toho organizátoři ustoupili. ČTK to řekl Václav David, který se akce účastní od roku 1967 a i dnes vyjel společně s dalšími 19 jezdci.

Tradiční Jízda kolem osení se v obci dodržuje přes 400 let. Přerušit ji se nepodařilo nacistům za druhé světové války ani komunistům po roce 1948. Co se nepodařilo totalitním režimům, málem zvládl koronavirus. Jízda se ale nakonec konala i v roce 2020, tedy v době nepřísnějších protiepidemických opatření. "Tenkrát jsme vyjeli jen čtyři a tajně. Nikomu jsme to neřekli a vyjeli jsme časně ráno, abychom nikoho nepotkali," řekl David, který akci zapsanou na seznamu nehmotného dědictví Moravskoslezského kraje už několik desetiletí organizuje. Epidemie ale tradici mírně pozměnila. "Z hygienických důvodů už nenecháváme lidi líbat křížek," uvedl.