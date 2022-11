EU chce splnit své klimatické cíle navzdory válce na Ukrajině, řekl Fiala

Evropská unie je navzdory válce na Ukrajině dál odhodlaná bojovat proti klimatickým změnám, i když konflikt dočasně způsobil větší spotřebu fosilních paliv a negativně ovlivnil snahy snižovat emise. Během vystoupení na klimatické konferenci OSN (COP27) v Egyptě to dnes řekl český premiér Petr Fiala. Vyústění energetické krize, kterou válka způsobila, ale podle něj může být i pozitivní, protože se zmenší závislost Evropy na ruském plynu a fosilních palivech obecně.

"Mnoho evropských zemí sice ctí závazky z Pařížské dohody, byly ale nuceny dočasně využívat více fosilních paliv, než měly v plánu. Aby udržely své občany v teple," řekl Fiala. Podle něj je to pochopitelné, nemělo by to ale oslabit odhodlání snižovat emise, protože globální změny klimatu ohrožují celou planetu.

Premiér zdůraznil, že jeho vláda má v plánu odklon od uhlí směrem k obnovitelným zdrojům a jaderné energii. "Své sliby plníme: do roku 2020 Česká republika snížila emise skleníkových plynů o 43 procent ve srovnání s rokem 1990, což je mnohem více, než jsme se zavázali," řekl.

Premiér Petr Fiala navštívil české vojáky na Sinajském poloostrově v Egyptě. Vyzdvihl jejich přínos stabilitě a míru v regionu i jejich kladné hodnocení ze strany velení mezinárodní mise MFO (Multinational Force and Observers - Mnohonárodní síly a pozorovatelé), jejíž jsou součástí. Česká armáda má na Sinaji leteckou jednotku, která má za úkol s letounem CASA monitorovat situaci v prostoru operace společně s mezinárodními pozorovateli a zajišťovat přepravu osob a materiálu ve prospěch mise MFO. Dohlíží tak na dodržování bezpečnostních podmínek mírové dohody mezi Egyptem a Izraelem.