EU chce zmapovat poničení vědeckých pracovišť na Ukrajině,pak podpoří obnovu

Evropská unie se zaměří na zmapování stavu vědeckých a výzkumných pracovišť na Ukrajině, která poničila válka. Chce znát rozsah škod kvůli poskytnutí podpory na obnovu po skončení ruské invaze. Už nyní mohou ukrajinští vědci a výzkumníci získat na svou práci evropské peníze či stipendia, finance jsou i pro ukrajinské start-upy. Na tiskové konferenci po dnešním neformálním zasedání Rady EU pro konkurenceschopnost o výzkumu to řekli eurokomisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež Marija Gabrielová a ministr školství Vladimír Balaš (STAN).

Evropská unie musí vědcům zajistit dobré podmínky, aby zůstávali v Evropě a neodcházeli jinam. Využít a propojit by kvůli tomu měla financování z více programů a fondů. Podle českého ministra školství Vladimíra Balaše (STAN) je třeba usilovat i o to, aby naopak do Evropy směřovali vědci ze zámoří.

Evropská komise dlouhodobě poukazuje na to, že EU v celosvětovém souboji o získání talentů a mozků prohrává. Výzkumní a akademičtí pracovníci se stěhují do USA. Podle Gabrielové je proto potřeba propojit investice do vědy, aby se pro výzkumníky v Evropě zlepšily podmínky a vědci neodcházeli jinam.