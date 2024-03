EU vyplatila Česku za 20 let členství z fondů na jednotlivé oblasti 1,4 bilionu korun

Evropská unie vyplatila Česku z evropských fondů za 20 let členství ke konci letošního února na nejdůležitější oblasti 1,38 bilionu korun. O zhruba 500 miliard méně, než měla na konci minulého roku přiděleno. Téměř čtvrtina peněz putovala na regionální rozvoj z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Evropského sociálního fondu. Z fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti byla významně financována také doprava, která z fondů dostala pětinu všech evropských příjmů. Nejmenší podíl, 0,1 procenta, byl vyplacen na rybářství, a to přestože na něj putovaly peníze ze čtyř různých fondů. Vyplývá to z dat, které ČTK poskytlo ministerstvo pro místní rozvoj. Na regionální rozvoj bylo z fondů za celé období přiděleno 486,6 miliardy korun. Reálně z nich bylo Česku vyplaceno 317 miliard korun, tedy zhruba 65 procent z přidělené částky. Na dopravu bylo vyčleněno 396,5 miliardy korun a proplaceno z ní bylo přibližně 72 procent, tedy 286,8 miliardy korun.