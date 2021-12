EU zařadila české rychlodráhy do hlavní sítě TEN-T, dá tak na ně peníze z fondů

Připravovaná vysokorychlostní trať mezi Berlínem a Vídní, která by měla vést přes Prahu, a také nová vysokorychlostní trať mezi Brnem a Ostravou budou součástí hlavní sítě transevropských dopravních sítí TEN-T. Česko tak bude moci na jejich přípravu a stavbu čerpat peníze z evropských fondů. ČTK to dnes sdělila v tiskové zprávě Správa železnic. První úseky v Česku by se měly začít stavět v roce 2025.

Do hlavní sítě TEN-T tak bude patřit celá část vysokorychlostní dráhy Via Vindobona z Berlína do Vídně. Úseky Lovosice - Praha - Světlá nad Sázavou a Velká Bíteš - Břeclav pak budou součástí hlavní sítě s maximální prioritou financování do roku 2030.