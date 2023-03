Eurokomisař: ČR by mohla hrát klíčovou roli v navyšování produkce evropského obranného průmyslu

Česko má podle eurokomisaře pro vnitřní trh dynamický obranný průmysl. Thierry Breton to řekl na návštěvě poličského výrobce munice STV Group v Pardubickém kraji. Česká zbrojařská firma od začátku ruské agrese posílá na Ukrajinu zbraně, balistické vesty a přilby. Eurokomisař cestuje po unijních zemích, aby zjistil možnosti zvýšení produkce jejich obranného průmyslu. Podle Bretona by v tom právě Česko mohlo být hrát důležitou roli. „Každý členský stát musí zvýšit výdaje na obranu, to je teď velmi důležité. Musím se tedy ujistit, že obranné průmysly budou schopné pokrýt potřeby všech členských států a věřím, že Česko v tom bude hrát klíčovou roli,“ uvedl eurokomisař.