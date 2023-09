Eurokomisaře navrhnou Piráti a STAN, premiér dohodu potvrdil

Piráti společně se STAN budou navrhovat budoucího českého eurokomisaře, řekla to v pořadu Partie Terezie Tománkové místopředsedkyně sněmovny Olga Richterová (Piráti). Souhlas prý udělil i předseda vlády Petr Fiala (ODS). Hnutí STAN se doposud domnívalo, že na základě dohod z období sestavování kabinetu vybírá eurokomisaře samo. Podle Pirátů by však měli kandidáta navrhnout společně. Premiér potvrdil, že by se nominace měla provést dohromady, protože hnutí ve volbách před dvěma lety kandidovala společně. Návrhy mohou být podávány do 1. října.

Kdo v unijní exekutivě nahradí současnou eurokomisařku Věru Jourovou bude zřejmé po volbách do Evropského parlamentu, které se konají na jaře roku 2024. Jourová zastupuje Česko v EK od roku 2014 a v nynějším kabinetu Ursuly von der Leyenové je místopředsedkyní.