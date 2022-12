Eurokomisařka: České předsednictví posouvá kupředu váznoucí migrační reformu

Členské státy Evropské unie by se tento týden mohly v principu shodnout na mechanismu solidarity při problémech s přijímáním migrantů. Na brífinku to uvedla eurokomisařka pro vnitřní záležitosti Ylva Johanssonová. Pokrok kolem váznoucí reformy azylové a migrační politiky podle ní za českého předsednictví v Radě EU překonává očekávání. Na novém legislativním návrhu by ovšem pracovalo až švédské předsednictví, které převezme štafetu s koncem roku. V Bruselu se ve čtvrtek znovu sejdou unijní ministři vnitra, aby mimo jiné probrali vývoj jednání o takzvaném paktu o migraci a azylu. Ten Evropská komise předložila před více než dvěma lety v souvislosti s problémy s imigrací do EU. Jeho schválení ale zůstává v nedohlednu, jakkoli unijní instituce dávají najevo odhodlání reformu dotáhnout do konce do roku 2024. Johanssonová v této otázce vidí pokrok, který prý začal v první polovině roku za předsednictví Francie. "A teď během českého předsednictví musím říct, že si vedou nad očekávání, co se týče pokroku na paktu. Víc, než podle mě kdokoli čekal," uvedla.

Česká vláda hledá v unii shodu na principech podpory, ze které by mohly těžit země potýkající se s vysokými počty přicházejících žadatelů o azyl. Již delší dobu se mluví o takzvané flexibilní solidaritě, která by spočívala v zavedení jiných forem pomoci, než je přebírání migrantů. Český ministr vnitra Vít Rakušan na říjnovém jednání zmínil také "flexibilní zodpovědnost", neboli jisté zjednodušení příslušných procedur pro přetížené země. "Tento týden snad uvidíme, že část o solidaritě dostane v radě podporu, a švédské předsednictví už slíbilo, že ji začne přetvářet do legislativního textu," dodala Johanssonová.