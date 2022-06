Europoslanec Polčák pozastavil členství v hnutí STAN, důvodem je kauza tunelování DPP

Europoslanec Starostů a nezávislých (STAN) Stanislav Polčák pozastavil členství v hnutí. Oznámil to v tiskové zprávě. Důvodem mají být kontakty s podnikatelem a lobbistou Michalem Redlem, který je obviněný v kauze tunelování Pražského dopravního podniku. Polčák odmítá, že by jeho politické kroky Redl jakkoliv ovlivňoval, mohlo by to ale podle něj poškodit hnutí STAN. Zároveň se distancoval od srovnání s bývalým náměstkem pražského primátora za STAN Petrem Hlubučkem, který je mezi obviněnými v kauze korupce v dopravním podniku.

Ze stejného důvodu oznámil demisi taky ministr školství Petr Gazdík z hnutí Starostů a nezávislých. Přestože se necítí jakkoliv vinen, stejně jako Polčák nechce poškodit hnutí ani vládu, kterou zanedlouho čeká předsednictví v Evropské unii.

Předseda hnutí a ministr vnitra Vít Rakušan hodnotí Polčákovo rozhodnutí jako racionální, které může pomoct pražské organizaci před volbami. "Pražská organizace je teď ve velkých problémech, jsme ve chvíli, kdy se budeme prát o přízeň voličů ve velmi nejednoduchých podmínkách," uvedl Rakušan k Polčákovi, který byl členem pražské organizace. Rakušan uvedl, že kandidátku v Praze povede Petr Hlaváček. "Chce přijít se jmény, které budou jednoznačně symbolizovat odstřižení od té minulosti, což si myslím, že je správné," konstatoval Rakušan.

Skupina kolem bývalého náměstka pražského primátora hnutí STAN Petra Hlubučka a podnikatele Michala Redla, který v minulosti spolupracoval s uprchlým zločincem Radovanem Krejčířem, ovlivňovala podle policie tři velké zakázky. Podle zjištění Českého rozhlasu z policejních dokumentů údajně požadovala milionové úplatky.