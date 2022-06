Europoslanec Polčák pozastavil členství v hnutí Starostové a nezávislí

Europoslanec Stanislav Polčák pozastavuje své členství v hnutí STAN. Informoval o tom v písemném vyjádření. Důvodem mají být kontakty s podnikatelem a lobbistou Michalem Redlem, který je obviněný v kauze tunelování Pražského dopravního podniku. Polčák odmítá, že by jeho politické kroky Redl jakkoliv ovlivňoval, mohlo by to ale podle něj poškodit hnutí STAN. Zároveň se distancoval od srovnání s obviněným Petrem Hlubučkem.

Ze stejného důvodu včera oznámil demisi taky ministr školství Petr Gazdík z hnutí Starostů a nezávislých. Přestože se necítí jakkoliv vinen, stejně jako Polčák nechce poškodit hnutí ani vládu, kterou zanedlouho čeká předsednictví v Evropské unii.