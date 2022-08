Evakuovaní obyvatelé Hřenska a jeho částí se v sobotu budou vracet domů

Evakuovaní obyvatelé z Hřenska a jeho částí Mezné a Mezní Louky se budou postupně od soboty vracet domů. Novinářům to dnes řekla ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (za KDU-ČSL). Oblast bude dál uzavřená pro turisty, dodala. Omezení vstupu do národního parku, které vyprší v pátek, ministerstvo prodlouží do konce letních prázdnin 31. srpna. Do parku bude vstup úplně zakázán v noci od 21:00 do 6:00.

Desítky lidí z Mezné a Mezní Louky se musely kvůli rozsáhlému požáru evakuovat 25. července, tedy před více než dvěma týdny. Z části Hřenska se evakuovali obyvatelé a turisté v noci na 26. července. Hasičům se nepodařilo uchránit tři domy v Mezné, budovy oheň úplně poškodil, poničené jsou v části obce i další nemovitosti.