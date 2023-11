Evropa musí pracovat na užší spolupráci zbrojního průmyslu, míní Lipavský

Evropa musí pracovat na užší spolupráci zbrojního průmyslu, aby dokázala více pomoci Ukrajině. Po jednání ministrů zahraničí zemí NATO v Bruselu to českým novinářům řekl šéf české diplomacie Jan Lipavský. Reagoval tak na prohlášení ukrajinského ministra zahraničí Dmytra Kuleby, že EU zatím Kyjevu dodala jen 300.000 kusů dělostřelecké munice ze slíbeného milionu do března příštího roku.

"Jde o to, že Západ má zdroje, my jsme třicetkrát bohatší než celé Rusko, ale Rusko přešlo na válečnou ekonomiku a také jsou ochotni a schopni poslat tisíce lidí na smrt," poznamenal Lipavský. "Bojujeme s opravdu houževnatým protivníkem a je to zejména o hledání kapacit," míní. Zdůraznil i význam moderních technologii, kdy se Ukrajině pomocí dronů a raketových útoků podařilo vytlačit ruské námořnictvo z části Černého moře a obnovit provoz v přístavech.

"Na pozemní frontě se toho v uvozovkách moc nepohnulo, Ukrajinci zaznamenali jen částečné úspěchy. O to víc se ukazuje, že jde o válku, kde záleží na tom, kolik jste toho schopni nasadit a kdo vydrží déle," uvedl český ministr.