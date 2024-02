Evropská komise potvrdila rozhodnutí vlády o HHC, zákaz začne platit v březnu

Evropská komise (EK) potvrdila rozhodnutí české vlády o zařazení psychoaktivích látek HHC, HHC-O a THCP na seznam zakázaných návykových látek. ČTK to sdělil mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob. Zákaz jejich prodeje i držení bude podle rozhodnutí vlády platit ode dne následujícího po zveřejnění nařízení vlády ve sbírce zákonů, zřejmě od začátku příštího týdne. Poprvé vláda jednala o zákazu látek, po jejichž požití v cukrovinkách skončilo v posledních měsících v nemocnici několik desítek dětí a mladistvých, loni v červenci. "Nařízení, kterým tyto látky na seznam zařazujeme, jsem obratem podepsal a poslal jsem ho k podpisu premiéra," uvedl na sociální síti X ministr Vlastimil Válek (TOP 09). Začít platit by podle něj měl zákaz po publikování ve sbírce na začátku příštího týdne. Takzvaná notifikace rozhodnutí EK je nutná kvůli zásahu do volného pohybu zboží po evropském trhu. Zákaz skončí 1. ledna 2025, kdy by už měla platit připravovaná novela zákona o návykových látkách, která látky označuje jako psychoaktivní a reguluje jejich prodej. Nyní ji projednává Poslanecká sněmovna, zatím ale není shoda na jejím konečném znění, aby mohla být schválena.