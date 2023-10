Evropská komise představila opatření, která mají zabránit nedostatku léků

Evropská komise představila sérii opatření, která mají pomoci členským státům vyhnout se nedostatku klíčových léků. Hlavní součástí balíčku je vytvoření dobrovolného mechanismu solidarity mezi státy, který umožní vyměňovat si zásoby léků, informovala dnes komisařka odpovědná za zdraví a bezpečnost potravin Stella Kyriakidisová. Cílem je nedopustit, aby nastala situace jako loni v zimě, kdy nebyly některé léky dostupné.

"Tento systém umožní členským státům upozornit na kritický nedostatek daného léku a ostatní zase budou moci naznačit, zda mají dostupné zásoby, které by mohly být přerozděleny," stojí v prohlášení Evropské komise.

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) společně s členskými státy rovněž sestavuje seznam kriticky důležitých léků, které jsou nejvíce nezbytné, nebo u kterých hrozí, že jich bude nedostatek. Podle eurokomisařky by měl být dokončen ještě letos a bude na něm 100 až 350 léků. V budoucnu by mělo nejspíš dojít i ke změně farmaceutické legislativy, která by výrobce léčiv zavázala, aby předem informovaly o jakémkoli potenciálním nedostatku a sdělily, jaké budou jejich další kroky.