Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje připravuje letos dvě pěší poutě

Sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje připravuje na letošek v tuzemsku dvě pěší cyrilometodějské poutě. První povede koncem července Středočeským krajem, a to z Levého Hradce přes Prahu do Kácova. Druhá je naplánovaná na začátek září, kdy poutníci vyrazí ze Zašové ve Zlínském kraji a přes česko-slovenskou státní hranici dorazí do Terchové v Žilinském kraji. V dnešní tiskové zprávě to uvedla ředitelka sdružení Zuzana Vojtová.

Dnes vyrazili ze Slovenska na desetidenní jízdu proti proudu putování soluňských bratří motocykloví poutníci. Projedou osmi státy, na svých strojích absolvují přibližně 3000 kilometrů. V Soluni by je měli přivítat 4. května účastníci valné hromady členů Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje (EKSCM). Další cyrilometodějskou poutí spojenou s druhým největším řeckým městem bude cyklopouť ze Soluně do moravského Velehradu.