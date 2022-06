Evropská Unie vyzvala Česko k uspořádání summitu na téma širší spolupráce s nečlenskými státy

Česko by během svého předsednictví Radě Evropské unie mohlo uspořádat neformální summit. Tématem bude širší evropské spolupráce s nečlenskými státy. Premiéra Fialu z ODS o to požádali francouzský prezident Emmanuel Macron a předseda Evropské rady Charles Michel. Podle premiéra Fialy by se tak řešila například situace na Ukrajině. Koncept širší Evropy má být otevřený hlavně pro země, které usilují o členství v Unii. Nemá ale nahrazovat samotný přijímací proces. Půlroční české předsednictví začíná za týden.

Lídři ve čtvrtek v Bruselu schválili kandidaturu Ukrajiny a Moldavska, naproti tomu šestice balkánských zemí se posunu na cestě do EU nedočkala.