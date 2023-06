Evropským hlavním městem kultury za Česko budou v roce 2028 České Budějovice

Evropským hlavním městem kultury za Českou republiku budou v roce 2028 České Budějovice, ve finále výběru porazily Broumov. Novinářům to řekli zástupci ministerstva kultury a výběrového panelu. Tituly od roku 1985 propůjčuje Evropská unie s cílem zdůraznit bohatství a rozmanitost evropských zemí a podpořit rozvoj kultury v daném městě. V roce 2028 ponesou titul tři města, druhé bude z Francie a třetí ze spřízněných zemí mimo EU. Vedle Broumova a Českých Budějovic se do soutěže přihlásily také Liberec a Brno, finalisty porota vybrala loni v říjnu. Výběr města začíná šest let před tím, než členská země tuto událost hostí. Titul zatím nesla dvě česká města, v roce 2000 Praha a o 15 let později Plzeň.