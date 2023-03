Exekutor Podkonický čelí kárné žalobě kvůli nezastavování exekucí

Exekutor Juraj Podkonický čelí kárné žalobě, kterou na něj podal ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS). Případ se týká obcházení zákonných pravidel o zastavování takzvaných bagatelních exekucí, tedy exekucí na menší dlužené částky peněz. Mimořádnou kontrolu v Podkonického úřadu iniciovala organizace Člověk v tísni.

Novela exekučního řádu loni exekutorům uložila povinnost zastavit exekuce na částky do 1500 korun, u kterých se v posledních třech letech nepodařilo vymoci žádné peníze a věřitel nesložil zálohu 500 korun. Dluhový expert Člověka v tísni Daniel Hůle ale v létě upozornil na to, že exekutor Podkonický zřejmě toto pravidlo obchází. V některých případech byla totiž krátce před vypršením dané lhůty uhrazena z dlužné částky jedna koruna, a to často bez vědomí dlužníka - tedy někým třetím. Příslušná exekuční řízení tak pokračovala dál.