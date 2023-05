Exekutoři by mohli dostat náhradu nákladů za zastavení bezvýsledných exekucí

Exekutoři by od státu mohli dostat paušální náhradu nákladů za zastavení takzvaných bezvýsledných exekucí. V rámci novely exekučního řádu to schválila vláda, po jejím zasedání to oznámil ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL. Novelu vláda schválila se změnou - exekutoři by od státu místo původních 1050 korun měli dostat 750 korun plus DPH. Zákon teď bude schvalovat Sněmovna. Ministerstvo spravedlnosti chce, aby poslanci novelu přijali už v prvním čtení. Podle odhadů Exekutorské komory by letos mohlo zastavení bezvýsledných exekucí pomoct až 80 tisícům lidí. Jde o případy, ve kterých se exekutorům za posledních šest let nepodařilo nic vymoci a které nezahrnují nemovitost.