Exekutorská komora: Exekucí proti loňsku přibylo, dlužníků je ale méně

Exekucí v Česku přibylo. Na začátku července jich bylo zhruba o 48.600 víc než loni. Celkem se vede 4,08 milionu exekučních řízení. Dlužníků či dlužnic je ale o 6200 méně než minulý rok. Nějakou exekuci má 660.200 osob. Aktuální údaje zveřejnila Exekutorská komora ČR. Podle ní je za úbytkem zadlužených zastavování takzvaných bagatelních exekucí a za růstem počtu řízení zhoršování ekonomické situace. Exekucí i lidí, kteří je mají, je podle statistik ale i tak výrazně méně než před několika lety. "Už v dubnu jsme vzhledem k aktuálnímu ekonomickému vývoji předpovídali možný nárůst počtu exekucí, nicméně to se může samozřejmě ještě změnit. Do počtu exekučních řízení se nepříznivá ekonomická situace naplno promítá vždy se zpožděním," uvedl prezident komory Jan Mlynarčík. V Česku se konala zatím dvě kola milostivého léta pro dlužníky. Pokud splatili původní dluh u veřejných institucí, odpustily se jim úroky, penále a další platby. Exekuce se zastavila. Ve třetím kole, které potrvá do konce listopadu, je možné se teď za splnění určitých podmínek snadněji zbavit daňových nedoplatků a dluhů na sociálních odvodech. Na začátku července mělo exekuce 660.177 lidí. Loni komora evidovala zhruba o 6200 zadlužených víc, celkem asi 698.000. Podle vedení komory je za poklesem zastavování bagatelních exekucí s nízkými částkami.