Exekutorská komora: Milostivé léto pomohlo víc než 15 tisícům dlužníků

Díky oddlužovací akci s názvem Milostivé léto se všech svých exekucí zbavilo celkem patnáct tisíc lidí. Vyplývá to z dat Exekutorské komory. Podle ní lidé řešili hlavně dluhy za jízdu načerno, na zdravotním pojištění nebo třeba i za svoz odpadu. Tříměsíční akce, která skončila letos v lednu, byla podle ředitele Institutu prevence a řešení předlužení Radka Hábla úspěšná. Letos na podzim by se Milostivé léto mělo znovu zopakovat. Předkladatelé návrhu plánují, že by se druhá vlna oddlužovací akce spustila už od září.