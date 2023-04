Exekutorská komora: V Česku loni ubylo lidí v exekuci i nezletilých dlužníků

V loňském roce mělo exekuci víc než 666 tisíc lidí v Česku. Oproti roku 2021 je to zhruba o 31 tisíc míň. Oznámila to Exekutorská komora. Podle ní k poklesu přispělo hlavně zastavování takzvaných bagatelních exekucí, které je možné od loňského ledna. U těchto exekucí jsou vymáhané menší dlužné částky. Počet exekucí se loni snížil - bylo jich zhruba 4,1 milionu, o přibližně 324 tisíc míň než předcházející rok. Exekutoři také loni ukončili víc exekučních řízení, a to meziročně víc než dvojnásobek. Ze statistik komory dále vyplývá, že nadále ubývá také nezletilých dlužníků: ke konci loňského roku jich zůstávalo 910. Mírně vzrostl počet exekucí vedených v souvislosti s vymáháním výživného - loni jich bylo 4750. Za nárůstem stojí podle komory zákon o náhradním výživném.