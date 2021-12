Exkriminalista Tichý pokřtil knihu o policejních kauzách

Bývalý elitní detektiv Karel Tichý na pražských Vinohradech představil svou novou knihu Lovec mafiánů, která vypráví příběhy z vyšetřování jeho nejzajímavějších kauz. Knihu pokřtila senátorka Alena Dernerová (za Spojení demokraté - nezávislí kandidáti) a herec Hynek Čermák, který hrál hlavní roli ve filmu z roku 2015 Gangster Ka, kde Tichý působil jako odborný poradce.

Kniha popisuje různé kauzy za 26 let, kdy Tichý u policie pracoval - od příběhů ze začátků jeho kariéry, po velké aféry včetně Romana Krejčíře a státního podniku Čepro či spisu Krakatice. "Příběhy jsou skutečné, opravdu se staly. Snažil jsem se to psát tak, jak to opravdu bylo a aby to oslovilo ty obyčejné lidi, kteří mnohdy ani nevěděli, co je v této republice možné," řekl Tichý ČTK.

Některé detaily však musel vynechat, jelikož je stále vázán mlčenlivostí. "Někde nešlo jít do detailů, ale někde jsem to risknul a možná se pohybuji úplně na hraně. Hodně kauz bylo i medializovaných, včetně aktérů," dodal Tichý.