Exministr Brabec: Ukončení vytápění budov plynem do roku 2040 je nereálné

Bývalý ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) míní, že postupné ukončení vytápění budov plynem do roku 2040, jak minulý týden navrhla Evropská komise, nebude reálné. Brabec to řekl v rozhovoru s ČTK. K budoucímu energetickému mixu Česka uvedl, že v horizontu roku 2040 ho bude "rozhodně" z více než poloviny tvořit jádro a možná až třicetiprocentní podíl obnovitelných zdrojů.

Návrh na postupné ukončení vytápění budov plynem Brabec označil za nesmysl. Komise počítá i s ukončením využívání dalších fosilních paliv. O tomto a dalších návrzích budou příští rok vyjednávat členské státy EU s Evropským parlamentem.

"Rozjeli jsme úspěšný projekt kotlíkových dotací, vyměnili na 100.000 kotlů v Česku a hodně to pomohlo. Ministerstvo získalo peníze na výměnu dalších 150.000 kotlů. A lidem, kteří si pořídili plynový kotel, pak někdo řekne - no vy tam nebudete moci topit?" poznamenal exministr. Dodal, že tepelné čerpadlo není možné využít všude a stojí výrazně víc. "A také na to potřebujete elektrickou energii. Další možnost je biomasa - ale dřevo nebude levné, v příštích letech určitě ne. To, co nám kůrovec sežral, nás zatíží na desítky let," míní Brabec.