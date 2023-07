Expedice Monoxylon IV čeká nejtěžší úseky plavby, denně urazí asi 50 km

Nejobtížnější část trasy Egejským mořem čeká českou námořní expedici Monoxylon IV. Denně by měla urazit mezi ostrovy až 50 kilometrů, což budou nejdelší úseky expedice na volném moři. Nyní je na ostrově Melos, odkud vypluje ve čtvrtek, řekl ČTK archeolog a organizátor expedice Radomír Tichý. Expedice zdolala více než polovinu plánované trasy z ostrova Samos u břehů Turecka, odkud vyplula 19. června. Má tak za sebou 313 km. Do Argolského zálivu na Peloponésu v pevninském Řecku by měla doplout do poloviny července a tím z ostrova Samos zdolat přes 500 kilometrů.

Plavbou v Egejském moři v replice pravěkého plavidla chtějí její účastníci přispět k poznání, jak se šířily rané zemědělské kultury ve Středomoří. Součástí experimentu je proto i přeprava nákladu. To je také důvod, proč je zastávkou ostrov Melos. Tam se již kolem roku 8000 před naším letopočtem těžil obsidián, tedy přírodní sopečné sklo, které sloužilo k výrobě různých nástrojů.

Předlohou expedičního člunu je 8000 let staré neolitické plavidlo s plochým dnem objevené v roce 1994 v jezeře Bracciano u Říma. Výpravu tvoří 20 pádlujících účastníků a kormidelník. Expedici zajišťuje doprovodné plavidlo.