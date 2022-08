Experimentální archeologové na Hradecku dokončují člun pro expedici Monoxylon

Dřevěné plavidlo pro další expedici Monoxylon je téměř hotové. Experimentálním archeologům z Archeoparku Všestary zbývá doladit detaily a finální vzhled repliky pravěkého člunu vydlabaného z jednoho kusu kmene dubu. Koncem září ho chtějí vyzkoušet na přehradní nádrži Rozkoš u České Skalice na Náchodsku. ČTK to řekl ředitel archeoparku a organizátor expedice Radomír Tichý z Univerzity Hradec Králové. Na začátku byl mohutný kmen více než 300 let starého dubu, který vážil téměř 17 tun. Práce zahájili experimentální archeologové letos v dubnu. Podařilo se splnit cíl stihnout hlavní práce do konce srpna. "Finalizace bude probíhat celé září až do prvního vyplutí. Aktuálně dáváme definitivní tvar přídi a zádi a definitivní tloušťku stěnám. Vše uzavře finální sjednocení povrchu, které bude zároveň ladit sílu stěn," řekl Tichý. Předlohou expedičního plavidla je 8000 let staré neolitické plavidlo s plochým dnem objevené v roce 1994 v jezeře Bracciano u Říma. Tvůrci na něm pracují částečně i s replikami neolitických kamenných nástrojů.