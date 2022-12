Experti: Strop na energie pro velké firmy je logický, udrží konkurenceschopnost

Zastropování cen energií i pro velké firmy je logickým krokem, tvrdí analytici oslovení ČTK. Podle nich opatření sice dál zatíží státní rozpočet, je ale nutné pro udržení konkurenceschopnosti tuzemského průmyslu. Rozšíření cenového stropu na energie i na velké podniky navrhuje ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), vláda by o něm měla jednat příští týden.

Návrh ministerstva, který je nyní v připomínkovém řízení, počítá s tím, že velké firmy budou mít nárok na stejné ceny elektřiny a plynu, jaké vláda už dříve nastavila pro domácnosti, malé a střední firmy a veřejný sektor. To je 6000 Kč za jednu megawatthodinu (MWh) elektřiny včetně DPH a 3000 Kč za jednu MWh plynu. K tomu je potřeba připočítat distribuční poplatky. Stejně jako v případě malých firem má zastropování platit do 80 procent nejvyšší měsíční spotřeby z posledních pěti let. Toto opatření má podniky motivovat k úsporám.

Hlavní ekonom společnosti Cyrrus Vít Hradil v souvislosti s plánovaným rozšířením cenového stropu připomněl, že podobná opatření zavádějí i ostatní evropské státy. "Česko tak prakticky ani nemá jinou možnost, než se k nim připojit. V opačném případě by hrozila ztráta konkurenceschopnosti," zdůraznil. Jako pozitivní krok hodnotí návrh analytik XTB Jiří Tyleček.

Místopředsedové Sněmovny Jan Skopeček (ODS) a Karel Havlíček (ANO) se dnes v pořadu Partie Terezie Tománkové v televizi CNN Prima News shodli na tom, že zastropování cen i pro velké firmy je důležité. Podle Skopečka je to nutné zejména pro nadcházející energetickou sezonu. Následně je ale podle něj potřeba, aby energetickou politiku v EU nediktovali aktivisté a aby se řešily příčiny vysokých cen v Evropě.