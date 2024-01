Export zbraní z Česka by mohl být za loňský rok podobě rekordní jako v roce 2022

Loňský vývoz zbraní a bezpečnostního materiálu z České republiky by mohl napodobit rekordní rok 2022. To dosáhl 30 miliard korun. Očekává to Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu. Zatímco předloni ale velkou část vývozu tvořily dlouhodobé zásoby ze skladů, loni to byl už nový materiál. Českému rozhlasu to řekl předseda Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek. České zbrojovky podle něj byly schopné navýšit výrobní kapacity. Podle Hynka jde na export 90 procent výroby zbrojařských firem v Česku. Kvůli pokračující válce na Ukrajině je na trhu zájem zejména o munici, velká poptávka je ale i po tzv. disruptivních technologiích jako jsou bezpilotní letouny nebo systémy založené na umělé inteligenci.