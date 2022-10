Exprezident Klaus kritizoval politiku EU

Lidé by si měli přát co nejrychlejší ukončení války na Ukrajině i kvůli tomu, aby nebyla používaná jako výmluva. Ve špičkách české i mezinárodní politiky ale odvážní lidé, kteří by byli schopni válku ukončit nebo k tomu přispět, chybí. Na dnešním setkání, které v areálu Pražského hradu organizoval Český svaz bojovníků za svobodu (ČSBS), to řekl bývalý prezident českého státu Václav Klaus. Akce se zúčastnili rovněž europoslanci Ivan David (SPD) a Kateřina Konečná (KSČM), poslanec české Poslanecké sněmovny Jiří Kobza (SPD) a ústavní právník Václav Pavlíček.

"Válka na Ukrajině se nesmí stát výmluvou, za kterou se mohou schovávat ti, kteří nesou zodpovědnost a používají válku jako obhajobu svého selhání a své neschopnosti. Ve špičkách naší i mezinárodní politiky bohužel chybí odvážní a zodpovědní lidé, kteří by byli schopni tuto ničivou a destruktivní válku ukončit, nebo aspoň přispět k jejímu zastavení," sdělil Klaus.

Válečný konflikt na Ukrajině podle bývalé hlavy státu zesílil společenské tendence jako jsou "agresivní genderismus", role emisí ve vývoji klimatu a obhajoba masové migrace. V evropské společnosti je tak nyní podle Klause povolený jen jeden "správný" názor, který tyto tendence hájí. Vytkl, že jiné názory jsou omezovány cenzurou a dějiny jsou vykládány tak, aby do tohoto světonázoru zapadly.