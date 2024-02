Faeserová: Německo přehodnotí kontroly každý půlrok, v březnu je asi prodlouží

Hraniční kontroly zavedené kvůli zvýšené migraci bude Německo přehodnocovat podle schengenských pravidel každých šest měsíců. Musí být nezbytné. Na tiskové konferenci po jednání s českým ministrem vnitra Vítem Rakušanem (STAN) to dnes řekla německá ministryně vnitra Nancy Faeserová. Domnívá se, že při příštím hodnocení v březnu ale Německo kontroly ještě prodlouží. V posledních měsících podle ní počty migrantů klesají, země však nadále čelí mnoha žádostem o azyl.

Faeserová i Rakušan se shodli na tom, že policejní spolupráce mezi zeměmi je velmi dobrá a pomáhá v boji s kriminalitou spojenou s migrací. Nejsou to pouze kontroly. "Jsou to i speciálně domluvené akce, které se přímo zaměřují na převaděče, a samozřejmě, to je základem úspěšnosti té práce, výměna informací," uvedl Rakušan.

Čeští policisté loni zadrželi při tranzitní migraci 4742 lidí. Převážná většina se snažila přes české území dostat právě do Německa. Oproti předchozímu roku číslo běženců pokleslo o více než 17.000, je však stále vyšší než v roce 2021, který předcházel velké migrační vlně.