Faeserová: Německo už připravuje stálé hraniční kontroly

Německo už připravuje stálé hraniční kontroly, které budou doplňovat stávající opatření proti převaděčům a migrantům bez dokladů. Dnes ráno to rozhlasové stanici Deutschlandfunk řekla spolková ministryně vnitra Nancy Faeserová. Za mnohem účinnější než stálé kontroly označila skrytá pátrání a možnost působení německých policistů přímo na území sousedních států. Jak příklad zmínila Českou republiku, která už s takovou spoluprací souhlasila.

"Stacionární hraniční kontroly připravujeme. Budou to doplňkové kontroly a my uvidíme, co přinesou," řekla Faeserová. Za důležité označila to, aby byli policisté po celé délce hranic a ne jen na vybraných přechodech, které by převaděči mohli obejít. "Pro mě je důležité, aby opatření byla účinná, abychom jednali v úzké spolupráci se sousedními státy. Česko už se vyjádřilo, že bude provádět zesílené kontroly se spolkovými policisty v Česku," uvedla.