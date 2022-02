Farma Kožichovice přidala ke skleníkům s rajčaty fóliovník na pěstování jahod

Farma Kožichovice u Třebíče přistavěla k rozlehlým skleníkům s rajčaty vytápěný fóliovník na pěstování jahod. Na 3000 metrech čtverečních tam od druhé poloviny ledna roste okolo 27.000 sazenic jahodníku. První plody začnou zrát na přelomu března a dubna, řekl ČTK jednatel Leoš Zahrádka. Denní produkce by se měla postupně dostat na 100 až 150 kilogramů. Farma počítá s tím, že sklizeň jahod bude pokračovat do konce roku, pak porost obmění.

"Poptávka je poměrně velká. Hodně lidí se ptá, kdy budeme mít jahody," řekl jednatel. Farmu k jejich pěstování dovedlo to, že dovážené jahody, které jsou běžně v českých obchodech, jsou uvnitř bílé a bez chuti. Zahrádka uvedl, že jahody dlouho nevydrží a musí se utrhnout o to dřív, o co delší je doba, než se dostanou na trh. Farma nebude jahody vozit daleko. "Trhat je budeme zralé. Ráno je sklidíme a odpoledne už musí být v obchodě," řekl.

V Česku jsou podle jednatele jen asi tři větší vytápěné plochy pro pěstování jahod. Farma Kožichovice osadila technologii ověřenou pěstiteli v Nizozemí, fóliovník stál 15 milionů korun. Sazenice rostou v květináčích se substrátem, které jsou vyrovnané na dlouhých žlabech asi metr a půl nad zemí. Systém napojený na počítač sleduje vlhkost a teplotu ve fóliovníku a řídí závlahu.