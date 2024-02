Farmáři v Liberci žádali, aby jim stát nebránil hospodařit a omezil byrokracii

V Libereckém kraji dnes po úterní první demonstraci znovu protestovali farmáři, do Liberce se jich dnes s traktory sjelo na 70. Žádají, aby jim stát ani Evropská unie nebránily hospodařit a omezily byrokracii. Zatímco v úterý se v České Lípě nepodařilo zemědělcům na pobočce Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) své požadavky předat, dnes v krajském městě byli úspěšnější. Krátce po poledni se proto kolona za asistence policie rozjela.

"Úředníci na nás čekali, předali jsme jim naše požadavky nebo spíš, co bychom chtěli změnit do budoucna. Bylo nám přislíbeno, že se to dostane do rukou ředitele SZIFu potažmo ministrovi zemědělství Markovi Výbornému (KDU-ČSL)," řekl ČTK za organizátory agronom ZOD Brniště Pavel Cihlář. Do Liberce se sjeli zástupci malých farem i velkých zemědělských podniků z Liberecka, Jablonecka, Českolipska i sousedního Litoměřicka.

Za největší problém považuje Cihlář přehnanou byrokracii, která je nad síly mnohých farmářů. "Ne každý má na to školy, i já, který ty školy mám, s tím mám hrozný problém. A ne každý má na to, aby si zaplatil poradce nebo někoho, kdo mu to zpracuje. Chceme proto byrokracii omezit na to nejnutnější," řekl. Kritizoval i přístup úředníků, zatímco v zahraničí podle něj farmáře na případnou chybu upozorní, aby ji mohl opravit, v Česku často rovnou přistupují k sankcím.