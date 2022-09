Farnost v Broumově zpřístupnila unikátní fresku ze 14. století

V podzemí broumovské fary církev trvale zpřístupnila zrestaurovanou nástěnnou malbu s námětem Posledního soudu, jejichž vznik se odhaduje na 14. století. Až do poloviny minulého století byla freska skrytá v podzemí fary za topivem tehdejšího faráře. Nyní se zařadila k dalším turistickým cílům regionu. „Zobrazené postavy mají svůj příběh. Pět rozumných panen, pět pošetilých, to si každý může dohledat, 25. kapitola, první verš a další u Matouše. Ovšem co je unikátní, je zobrazení ďáblů na ramenou panen, které jsou odváděny do pekla. Podle všeho takové zobrazení démonů na ramenou panen nikde jinde na světě není,“ řekl broumovský děkan Martin Lanži.