FAÚ zmrazil ruský majetek téměř za 10 miliard, odhaduje šéf úřadu

Finanční analytický úřad od začátku války na Ukrajině zmrazil ruský majetek v hodnotě do deseti miliard korun. V rozhovoru pro server Seznam Zprávy to odhadl ředitel úřadu Jiří Hylmar. Kromě peněz na bankovních účtech jde také o nemovitosti lidí z evropského sankčního seznamu či jejich podíly ve firmách. FAÚ podle něj dosud v souvislosti se zmrazovaním majetku Rusů nečelí žádné žalobě. Zmrazováním ruského majetku, na který se vztahují mezinárodní sankce, se zabývá polovina ze 30 pracovníků FAÚ. "Systém je nastaven tak, že třeba každá banka projíždí každých 24 hodin portfolio svých klientů, zda nejsou na sankčním seznamu. Podobně to dělá katastrální úřad, dělá to i depozitář cenných papírů," popsal šéf FAÚ. Majetkové rejstříky podle něj dělají pravidelně monitoring, a pokud zjistí, že nějaký majetek patřící sankcionovanému, mají dle zákona povinnost nahlásit to FAÚ, který pak majetek zmrazí. Podle Hylmarova hrubého odhadu byl dosud v Česku zmrazen ruský majetek do deseti miliard korun.