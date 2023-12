Favority ankety Sportovec roku jsou hokejista Pastrňák, tenistka Vondroušová a beachvolejbalisté

V pražském hotelu Hilton bude dnes večer vyhlášen vítěz 65. ročníku novinářské ankety Sportovec roku. Mezi favority patří beachvolejbaloví mistři světa Ondřej Perušič a David Schweiner, wimbledonská vítězka tenistka Markéta Vondroušová a hokejista David Pastrňák. Vítěz na pomyslném trůnu vystřídá snowboardistku a lyžařku Ester Ledeckou, která nezávodila kvůli zranění. Pastrňák může navázat na prvenství z roku 2020. Vedle něho se stejně jako vloni dostali do desítky už jen oštěpař Jakub Vadlejch a tenisový pár Barbora Krejčíková, Kateřina Siniaková. Poprvé v historii má mezi nejlepšími zastoupení lukostřelba, vítězstvím na mistrovství světa se o to zasloužila Marie Horáčková. Do druhého kola hlasování prošli také další tenistka Karolína Muchová, finalistka French Open, vodní slalomář Jiří Prskavec a mistři světa kanoista Martin Fuksa se snowboardcrossařkou Evou Adamczykovou. Stejně jako Ledecká mezi jednotlivci se ani do finálové trojice mezi kolektivy nedostali obhájci prvenství - hokejoví reprezentanti.