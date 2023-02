Feri věří, že soud ukáže, že se nedopustil žádného sexuálního násilí

Bývalý poslanec Dominik Feri dnes při příchodu k soudu zopakoval, že se nikdy nedopustil žádného sexuálního násilí. Věří, že to vyjde najevo. V obžalobě jsou rozpory, řekl také. Feri čelí obžalobě ze dvou znásilnění a pokusu o znásilnění, věc za velkého zájmu médií dnes začal projednával Obvodní soud pro Prahu 3. Zdůraznil, že některá z dřívějších obvinění se ukázala jako vymyšlená.

Ferimu hrozí až desetileté vězení. Obžaloba totiž podle dřívějších informací tvrdí, že se jednoho ze skutků dopustil na tehdy sedmnáctileté dívce. Feriho začali policisté prověřovat poté, co jej několik žen obvinilo ze sexuálního nátlaku, obtěžování a násilí. Svědectví na jaře 2021 zveřejnily weby Deník N a Alarm. Feri hned po zveřejnění výpovědí odmítl, že by se dopustil sexuálního násilí, omluvil se za "nevhodné" či "nepatřičné" chování. Následně rezignoval na poslanecký mandát a oznámil, že nebude kandidovat v podzimních volbách do Sněmovny. Skončil také v TOP 09 a stáhl se z veřejného života. Novinářům dnes řekl, že se nyní plně soustřeďuje na soudní řízení.