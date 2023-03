Festival Jeden svět nabídne skoro sto dokumentů, hlavním tématem je Cena bezpečí

Letošní mezinárodní festival filmů o lidských právech Jeden svět nabídne 75 celovečerních dokumentů a deset snímků ve virtuální realitě i představení pro školy. Za hlavní téma 25. ročníku vybrali pořadatelé Cenu bezpečí. Důvodem je ruská invaze na Ukrajinu, energetická krize, klimatické změny i sociální nejistoty. Přehlídka se v Praze uskuteční od 22. do 30. března a v dalších 27 městech po republice potrvá do 2. dubna. On-line budou filmy pak k vidění od 2. do 16. dubna. Program dnes na tiskové konferenci představili pořadatelé.

Jak uvedl ředitel festivalu Ondřej Kamenický, za 25 let přehlídky promítly téměř 3000 filmů pro několik milionů diváků po republice.