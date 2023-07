Festival Kniha v lázních v Olomouckém kraji uvítá přední české spisovatele

Ve Velkých Losinách, Sobotíně, Bludově či Šumperku se tento týden začtou do svých knih přední čeští spisovatelé. Čtenáři se mohou těšit například na autorku historických románů Kateřinu Tučkovou nebo na autora detektivních příběhů Michala Sýkoru. Na sever Olomouckého kraje zavítají během festivalu Kniha v lázních. Festival literárních čtení se letos koná podruhé a potrvá od úterka do soboty.

Iniciátorkou projektu je spisovatelka Markéta Pilátová z Velkých Losin, která festival spolupořádá s šumperskou knihovnou. Kateřina Tučková návštěvníkům festivalu představí svůj román Bílá voda, za který loni získala Státní cenu za literaturu. Michal Sýkora debutoval románem Případ pro exorcistu, jenž zahájil úspěšnou detektivní sérii s komisařkou Marií Výrovou.

Do svých knih se začte rovněž prozaik a překladatel Jan Novák, autor několika bestsellerů, který žil řadu let v Chicagu. Jeho knihy vyšly v mnoha světových jazycích. Sám pak přeložil do angličtiny například hry Václava Havla. Chybět nebude ani spisovatelka, autorka knih pro děti a hispanistka Markéta Pilátová. Rodačka z Kroměříže dlouho žila v Argentině i Brazílii, kde učila potomky českých krajanů - emigrantů z Československa.