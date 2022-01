Festival ledových soch na Pustevnách je letos na téma vesmír a zvěrokruh

Raketoplán s kosmonauty nebo mimozemšťany z ledu mohou vidět návštěvníci Pusteven v Beskydech, kde v sobotu začal tradiční festival ledových soch. Už od rána na jedno z nejnavštěvovanějších míst Beskyd mířily stovky lidí a před vstupem do speciálních stanů se sochami si návštěvníci museli vystát dlouhé fronty. Festival potrvá do 30. ledna, jeho letošním tématem jsou znamení zvěrokruhu a vesmír. Festival ledových soch se na Pustevnách koná už od roku 2000. Ředitel pořádající společnosti Pustevny Petr Lessy řekl, že letos se na tvorbě podílelo sedm špičkových řezbářů z Česka a Slovenska. Na sochách pracovali týden a pomáhalo jim při tom dalších 13 lidí. "Bylo zde spotřebováno téměř 500 kostek ledu o víc jak 40 tunách. Je to přibližně stejně, jako bylo v minulých letech, s výjimkou minulého ročníku," řekl Lessy.