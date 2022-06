Festival Rock for People dal práci Ukrajincům

Festival Rock for People, který skončil dnes nad ránem, dal práci některým Ukrajincům ubytovaným v provizorních domovech v místě konání hudebního festivalu na letišti v Hradci Králové. Lidé z městečka z buněk umístěného ve festivalovém areálu Park 360 zastávali různé funkce od distribuce občerstvení až po přípravy parkování. Dnes pomáhají s úklidem areálu, jehož jsou pořadatelé Rock for People celoročními provozovateli.

"Snažíme se válečné uprchlíky zaměstnat, aby nemuseli myslet na to, co se děje u nich doma. Ubytovaných jich mám dvaatřicet a od začátku jsme říkali, že kdo si bude chtít něco přivydělat, tak mu to umožníme. Kdo chtěl, dostal identifikační pásku, aby se mohl pohybovat po festivalu. Takže buď byli v roli hostů nebo nám s akcí pomáhají," řekl ČTK ředitel festivalu Michal Thomes. Areál pro Ukrajince, kteří ze své země uprchli před ruskou vojenskou agresí, pořadatelé Rock for People vybudovali na začátku března. Městečko tvoří sedm starších buněk a deset nových obytných kontejnerů. Součástí areálu je i modul společného sociálního zařízení, kuchyňka a prostor pro společenskou místnost. V buňce mohou žít tři lidé.